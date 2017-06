Auf Bike-Strecke überschlagen und verletzt

Auf einer Bike-Strecke in Bürserberg hat sich am Samstag ein 44-jähriger Biker mehrfach überschlagen und verletzt. Laut Polizeiangaben blieb der Mann nach dem Sturz auf dem mit Wurzeln durchzogenen Waldboden liegen.

Der 44-Jährige aus Deutschland fuhr gegen 13.00 Uhr in einer Gruppe von drei Bikern von der Bergstation der Einhornbahn 2 in Bürserberg talwärts über die Bike-Strecke „Chuck Noris“. In einem Waldgebiet fuhr der Mann, der mit Helm und Schutzausrüstung bekleidet war, über einen sogenannten Drop, eine Art Schanze aus Holz mit steilem abschüssigem Gelände.

Bei der Landung überschlug er sich mehrfach und blieb auf dem mit Wurzeln durchzogenen Waldboden liegen. Dabei zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich des Brustwirbels zu. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit dem Huschrauber ins LKH Feldkirch eingeliefert.