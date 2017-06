„Wenn sich die Seele reinigt"

In der Focus-Sendung vom 24. Juni kommen zwei Psychotherapeuten zu Wort: Sylvester Walch, Autor und Psychotherapeut aus Oberstdorf und Edith Breuß, Psychotherapeutin aus Feldkirch. Dabei geht es um die Methode des „holotropen Atmens“.

Sendungshinweis:

„Focus" - Themen fürs Leben bei ORF Radio Vorarlberg: Samstag, 24. Juni 2017, 13.00 – 14.00 Uhr

Donnerstag, 29. Juni 2017, 21.00 – 22.00 Uhr (WH)

In der Sendung geht es um „holotropes Atmen“. Der Begriff „holotropes Atmen“ klingt erst mal fremd. „Holotrop“ stammt aus dem Griechischen und meint `in Richtung Ganzheit gehend`.

Holotropes Atmen: dem Wesenskern des Menschen auf der Spur?

Diese Blickrichtung auf den ganzen Menschen war auch das Anliegen des Begründers der „transpersonalen Psychologie“, dem Medizinphilosophen, Psychotherapeuten und Psychiater Dr. Stanislav Grof. Er entwickelte auch das holotrope Atmen. Er meinte, dass „wir in unserem alltäglichen Bewusstseinszustand nicht wirklich ganz sind; wir sind fragmentiert und identifizieren uns nur mit einem kleinen Bruchteil dessen, was wir in Wahrheit sind." Im Erleben des holotropen Atmens offenbare sich der Mensch als eine Wesenheit, die nicht alle auf eine Lebensgeschichte, eine Persönlichkeit oder auf ein Ensemble von Rollen reduziert werden könne.

Zwei Sendungen zur Methode des holotropen Atmens

In zwei „Focus“-Sendungen widmen wir uns der Methode des holotropen Atmens. Eine vertiefende Einführung dazu gibt der Psychotherapeut Dr. Sylvester Walch, der diese Methode bei Stanislav Grof kennenlernte und in der Folge wiederum zum Wegbegleiter und „Ausbildner“ für hunderte Therapeutinnen und Therapeuten wurde.

Die Psychotherapeutin Edith Breuß lernte bei Walch. In einem mehrjährigen Prozess mit Selbsterfahrung eignete sie sich die therapeutische Begleitung des holotropen Atmens an und bietet seit rund 18 Jahren mehrtägige „Sitzungen“ für holotropes Atmen an.

Teilnehmer sollen zu innerer Ruhe kommen

Walch und Breuß stellen in der „Focus“-Sendung das therapeutische Geschehen in Sitzungen, in denen holotropes Atmen stattfindet, vor. Es öffnet sich im sprichwörtlichen Sinn jener vorgesehene abgedunkelte Raum, in dem die Teilnehmer zu innerer Ruhe kommen sollen.

Interventionselemente wie schnelleres Atmen, unterstützende evokative Musik, Körperarbeit oder intuitives Malen kommen hier zum Tragen. Eine zweite Person sorgt für die äußere Sicherheit, damit die Person, die durch das holotrope Atmen in heftige Emotionen geraten kann, geschützt bleibt.