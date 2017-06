„Umbrella March“ für geflüchtete Menschen

In Bregenz marschierten am Freitag rund 250 Menschen durch die Stadt, um auf die Not von geflüchteten Menschen aufmerksam zu machen. Der sogenannte „Umbrella March“ wird in zahlreichen europäischen Städten durchgeführt.

Asylwerber aus dem Iran, Irak, Afghanistan, Tschetschenien, Somalia, Nigeria und vielen anderen Ländern zogen durch die Bregenzer Innenstadt. Ausgestattet waren die „Umbrella March“-Teilnehmer mit bunten Regenschirmen. Diese symbolisieren Schutz für Menschen aus unsicheren Herkunftsländern.

Organisiert wurde der „Umbrella March“, der heuer bereits zum fünften Mal stattfand, vom Verein „Vindex - Schutz und Asyl“. Vindex begleitet Asylwerber, die in Österreich Fuß fassen wollen, und setzt auf zwischenmenschliche Solidarität. Politischen Druck auf afrikanische Länder auszuüben sei der falsche Weg, um die Probleme im Mittelmeer zu lösen, sagte Vindex-Geschäftsführerin Eva Fahlbusch bei der Veranstaltung.