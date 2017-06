Polizei schnappt mehrere Drogenhändler

Bei einer Schwerpunktaktion der Vorarlberger Polizei konnten 19 Cannabis-Dealer festgenommen werden. Zudem wurden 28 Personen bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Verdeckte Ermittler waren im Mai und Juni im Einsatz.

Koordiniert und durchgeführt wurde die Aktion von den Landeskriminalämtern Wien und Vorarlberg, in enger Kooperation mit der Staatsanwaltschaft Feldkirch und örtlichen Polizeidienststellen in allen Bezirken Vorarlbergs. An öffentlichen Orten wurden gemeinsame Überwachungsmaßnahmen durchgeführt und verdeckte Ermittler eingesetzt.

Am meisten Delikte in Bregenz und Dornbirn

Die meisten Drogendelikte wurden in den Bregenzer Seeanlagen sowie im Bahnhofsbereich in Dornbirn festgestellt, heißt es bei der Polizei. Mehr als drei Viertel der Tatverdächtigen sind Ausländer, bei elf von ihnen handelte es sich um Asylwerber.

Die Mehrheit der Delikte betraf den Besitz von oder den Handel mit Cannabis. Insgesamt wurden mehr als 200 Gramm Cannabis sowie knapp 1.000 Euro sichergestellt. Von den festgenommenen 19 Personen wurden 18 in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.

Weitere verdeckte Ermittlungen geplant

Mit der Schwerpunktaktion will die Polizei die Straßenkriminalität im Land verringern. Laut Polizei sind auch noch in den kommenden Wochen zahlreiche verdeckte Ermittlungen im heimischen Drogenmilieu geplant.