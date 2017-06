Pensionistenverband kritisiert Pensionshöhe

Während das Pensionsantrittsalter seit Jahren steige, liege die derzeitige Durchschnittspension nur knapp über der Armutsgrenze, kritisiert Erich De Gaspari, Präsident des SPÖ-Pensionistenverbands Vorarlberg.

Der Pensionistenverband Vorarlberg hat 2016 rund 3.800 Personen betreut, beraten und begleitet. Laut Landespräsident Erich De Gaspari ging es bei den Beratungen unter anderem um den Bezug von Pflegegeld, um Auslandspensionen oder das Thema Erbrecht.

Aufräumen will der Pensionistenverband mit Mythen, wie etwa dass die Pensionisten in Saus und Braus lebten - oder dass die Pensionen in Zukunft nicht mehr gesichert seien: Das habe es schon vor Jahrzehnten genauso geheißen wie heute. Eine automatische Rentenanpassung lehnt der Pensionistenverband ab - es soll wie bisher jährlich verhandelt werden. In Vorarlberg leben derzeit etwa 72.000 Pensionisten. Der Pensionistenverband hat in Vorarlberg 9.500 Mitglieder.