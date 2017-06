Kamelbaby hat Blähungen: Taufe verschoben

Das kleine weiße Zirkus-Kamel, das vergangene Woche in Alberschwende geboren wurde, wird auf Vorschlag der Radio Vorarlberg-Hörer „Albi“ heißen. Allerdings verschiebt sich die Tauf erneut - das Kameljunge hat Verdauungsbeschwerden und befindet sich in einer Spezialklinik.

Am Freitag sollte Zirkus-Kamelchen „Albi“ in Schoppernau getauft werden. Wie schon letzten Freitag - da war der Priester verhindert - wird es aber auch diesmal nichts mit der Kamletaufe. Denn: Die kleine Kameldame ist derzeit gar nicht in Vorarlberg. Der Zirkus Berlin, dem sie gehört, hat sie am Mittwoch gemeinsam mit ihrer Mutter nach München in eine Tierklinik gebracht, die auf Kameliten und Trampeltiere spezialisiert ist.

Kamelbaby hatte schlimme Blähungen

Der Grund: Das Kamelbaby hat mehr Muttermilch getrunken, als seine Verdauung verträgt, und hatte deshalb extreme Bauchschmerzen - laut Zirkusdirektor Michael Lauenberger vom Zirkus Berlin vergleichbar mit Drei-Monats-Koliken bei Babys. Um aber auf Nummer sicher zu gehen, wurde das Kamel zum Spezialtierarzt gebracht.

zurück von weiter

Bereits wieder auf den Beinen, aber noch in Klinik

Donnerstagfrüh habe Lauenberger einen Anruf vom Tierarzt bekommen, dass Albi schon wieder auf den Beinen ist. Zur Sicherheit bleibt sie aber jetzt noch ungefähr zwei Wochen in München, weil man ihr den weiten Transport nicht schon wieder zumuten will. Die Taufe wird entweder nachgeholt, oder - so die Überlegungen - vielleicht doch gleich beim Tierarzt gemacht. Das Zirkusprogramm in Schoppernau findet am Freitag ganz regulär statt, nur die Taufe muss damit leider vorerst weiter warten.

Name von Radio Vorarlberg-Hörern vorgeschlagen

Den Namen „Albi“ hatten Radio Vorarlberg-Hörer für das kleine Kamel vorgeschlagen, der Zirkus wählte diesen Namen aus, weil er sich sowohl auf den Ortsnamen Alebrschwende als auch auf die weiße Farbe des Kamels bezieht - mehr dazu in Frisch geborenes Kamel-Baby sucht Namen.