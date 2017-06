Bombendrohung in Friedrichshafen

In Friedrichshafen sorgt eine Bombendrohung für Aufregung. Das Medienhaus K42 direkt am Bodenseeufer, eine multimediale Bibliothek, wurde evakuiert und großräumig abgesperrt.

Die Polizei hält sich derzeit noch bedeckt, was Einzelheiten zu der Drohung angeht. Bislang wurde laut der „Schwäbischen Zeitung“ nur bekannt, dass ein Unbekannter mit einer Bombe gedroht haben soll. Eine Sprecherin der Stadt Friedrichshafen wird von der „Schwäbischen Zeitung“ dahingehend zitiert, dass ein Unbekannter Geld gefordert und mit einer Explosion gedroht habe. Ein entsprechendes Schreiben sei bei Mitarbeitern des Medienhauses eingegangen.

Hafen gesperrt

Die Polizei hat den Platz großräumig abgesperrt. Weitere Geschäfte und Wohnungen in dem Gebäude am See wurden ebenfalls evakuiert. Vor Ort sind neben der Polizei auch Feuerwehr, Rettungsdienste und Spürhunde im Einsatz.

Die Bombendrohung hat auch Auswirkungen auf den Schiffsverkehr. Vorübergehend dürfen keine Schiffe in den Hafen von Friedrichshafen einlaufen. Die Fähre zwischen Friedrichshafen und Romanshorn musste in die Schweiz zurückkehren.