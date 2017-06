Schnepfau will Naturschutzgebiet statt Kiesgrube

Die geplante Kiesgrube der Firma Rüf am Fuße der Kanisfluh in Schnepfau sorgt weiter für Diskussionen. Nun fährt die Gemeinde Schnepfau im Kampf gegen das Projekt neue Geschütze auf: Sie wollen das geplante Abbaugebiet unter örtlichen Naturschutz stellen.

Das Katz- und Maus-Spiel der Firma Rüf soll endlich eine Ende haben, sagt der Schnepfauer Bürgermeister Robert Meusburger. Man wolle nicht länger nur auf die Pläne der Firma Rüf in der Gemeinde reagieren müssen, sondern selbst aktiv werden. Deshalb habe die Gemeindevertretung beschlossen, das geplante Abbaugebiet in der Parzelle Enge unter örtlichen Naturschutz zu stellen. Für uns die einzige Mögichkeit, sich aktiv gegen die Pläne zu wehren, sagt Meusburger.

Drei Stellungnahmen gegen die Verordnung

Während der vierwöchigen Begutachtungsfrist sind bei der Gemeinde in Schnepfau drei Stellungnahmen gegen die Verordnung eingegangen - darunter auch eine der Firma Rüf, so Meusburger.

Gemeinde Schnepfau

Landesregierung ist am Zug

Die Verordnung mit den Planunterlagen und sämtlichen Stellungnahmen wurden nun an die Landesregierung geschickt. Diese muss die Verordnung freigeben – erst dann ist sie rechtskräftig.

Kies-Diskussion über Gemeindegrenzen hinweg

Der geplante Kiesabbau in Schnepfau bleibt weiterhin ein heißes Eisen. Fast wöchentlich sind Leserbriefe von Gegnern des Projektes zu lesen. Selbst der bekannte Gerichtspsychiater Reinhard Haller – ein gebürtiger Mellauer – stellt sich in die Öffentlichkeit und sieht den „heiligen Berg“ der Bregenzerwälder in Gefahr.

Etwas weiter entfernt - im vorderen Bregenzerwald - sieht man die Sache anders. Der Bürgermeister von Langen und selbst Transportunternehmer, Josef Kirchmann, spricht sich klar für einen Kiesabbau im Bregenzerwald aus: Ansonsten werde das billige Kies aus dem Allgäu – über den Vorderwald - geholt, denn laut Kirchmann ist es egal, ob das Kiesprojekt in Schnepfau bewilligt wird oder nicht, Kies wird weiterhin im Bregenzerwald benötigt und das in großen Mengen.

800.000 Kubikmeter in 30 Jahren

Das Unternehmen pant an der Nordseite der Kanisfluh in der Parzelle Engevorsäße ein Projekt - doppelt so groß wie die Variante an der L200. 800.000 Kubikmeter Gestein sollen in 30 Jahren abgebaut werden. Laut ersten Einschätzungen würden an Spitzentagen bis zu 200 Lkw-Fahrten anfallen.

