Immobilienentwickler ZIMA wächst weiter

Der Vorarlberger Immobilienentwickler ZIMA wächst weiter. Das geht aus dem neuen Jahresabschlussbericht hervor, den das Unternehmen jetzt veröffentlicht hat. Demnach wurde im vergangenen Jahr ein neues Rekordergebnis erreicht.

Rund 174 Millionen Euro konnte ZIMA - mit Hauptsitz in Dornbirn - im Jahr 2016 umsetzen. Soviel, wie noch nie. Damit konnte das Jahresergebnis seit 2011 um rund 18 Prozent pro Jahr gesteigert werden. ZIMA-Inhaber Alexander Nußbaumer führt das einerseits auf die ungebrochen hohe Nachfrage nach Wohnraum in Ballungszentren, andererseits auf die konsequent weiterverfolgte Expansion der Unternehmensgruppe zurück. So wurde etwa eine weitere Niederlassung in Wien eröffnet.

Insgesamt hat die Unternehmensgruppe rund 3.300 Wohneinheiten in Bau bzw. in Vorbereitung. Da-von rund 160 in der Ostschweiz, 360 in Südtirol, 590 in Vorarlberg, 640 in Tirol, 770 in Wien und 780 in München.

ZIMA seit 45 Jahren aktiv

Die ZIMA Unternehmensgruppe realisiert seit 45 Jahren Immobilienprojekte und zählt zu den größten privaten Immobilienentwicklern im deutschsprachigen Alpenraum. Der CEO und Inhaber der Gruppe ist Alexander Nußbaumer. Der Stammsitz ist in Dornbirn. Weitere Niederlassungen befinden sich in Innsbruck, Bozen, München, St. Gallen und Wien. Derzeit sind im gesamten Unternehmen 183 Mitarbeiter tätig. Die Jahresgesamtleistung betrug im Jahr 2016 rund EUR 174 Mio.

