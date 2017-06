Bauherrinnen mit über 90

Selbstbestimmt und eigenständig bis ins hohe Alter: Diesen Wunsch haben sich zwei Frauen in Schwarzach erfüllt. Sie beschlossen mit über 90 Jahren, einen barrierefreien Zubau zu ihrem Elternhaus bauen zu lassen.

Die beiden Schwarzacher Schwestern Erna Dür und Laura Jiricka, 96 und 94 Jahre alt, genießen ihr neues, altes Zuhause sehr. Erst vor rund zwei Jahren, mit über 90, ließen sie den altersgerechten Zubau zu ihrem Elternhaus errichten. „Wir haben uns gewünscht, dass jede ihr eigenes Reich hat und dass jede genug Platz hat. Und ein großer Wohnraum war uns auch wichtig, weil wir jetzt beide den Rollator brauchen, sonst könnten wir gar nicht mehr laufen“, erklärt Erna Dür.

ORF

Schwestern aktiv an der Planung beteiligt

Architekt Reinhard Weber plante gemeinsam mit den Schwestern den 100 Quadratmeter großen Anbau ans Elternhaus der wohl ältesten Bauherrinnen Österreichs. Die Schwestern pirschten durch Möbelhäuser und suchten die Einrichtung aus. Auch die Kostenrechnung für den Zubau behielten die beiden ehemaligen Sekretärinnen genau im Auge und zahlten - jede für sich - die Rechnungen pünktlich auf der Bank ein: „Das Zahlen haben wir nicht aus der Hand geben können“, schmunzelt Erna Dür.

Neues Haus mit über 90 Im Beitrag von Sabine Zink sehen Sie die Schwestern Erna Dür (96 Jahre) und Laura Jiricka (94 Jahre) sowie Architekt Reinhard Weber.

Möglichst lange zu Hause

Ein knappes Jahr war der Anbau fertig. Jede der Schwestern hat nun ihr eigenes, barrierefreies Stockwerk. Ganz ohne fremde Hilfe leben die beiden Seniorinnen natürlich auch im Neubau nicht - so bringt etwa die Nachbarin jeden Tag das Essen vorbei. Aber die beiden Frauen haben sich ihren Traum erfüllt, möglichst lange daheim zu bleiben. Die Übersiedlung in eine Pflegeeinrichtung kommt für sie noch lange nicht in Frage: „Das tun wir zuletzt, ins Pflegeheim gehen - man kann doch über einiges selbst bestimmen, was man dann im Heim nicht mehr kann“, so Erna Dür.