17-Jährige aus Hohenems abgängig

Die Polizei sucht nach einer 17-jährigen Hohenemserin, die seit Montagabend abgängig ist. Das Mädchen hatte seiner Mutter gegenüber angegeben, nur kurz zu einer Freundin zu gehen, und wird seither vermisst.

Die 17-jährige Ines Blaschzuck verließ am 19. Juni um 22.00 Uhr das Wohnhaus der Familie in der Haldenstraße in Hohenems. Zu ihrer Mutter sagte sie, dass sie nur kurz zu einer Freundin gehen wolle, die in der Nähe wohnt. Seither ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Personen, die Ines Blaschzuck seitdem gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hohenems unter Tel. +43 (0) 59 133 8142 in Verbindung zu setzen.

Polizei

Personenbeschreibung der Polizei: ca. 160 cm groß, ca. 50 kg - eher dünne Statur, lange und dichte braune Haare, bekleidet mit einer kurzen schwarzen Hose, einer weißen Jacke und weißen Tennisschuhen.