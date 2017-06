Vorarlbergliga: Geringe Aufstiegsambitionen

In der Fußball-Vorarlbergliga gibt es gleich mehrere Vereine, die heuer keine Ambitionen auf den Aufstieg hatten. Die nächsthöhere Spielklasse, die Regionalliga West, ist für die Amateur-Klubs nämlich weniger attraktiv.

Statt der vielen Vorarlberg-Derbys mit kurzen Anfahrtswegen, warten in der Regionalliga regelmäßig lange Fahrten zu Auswärtsspielen in Salzburg und Tirol. Da der Aufstieg aber Pflicht ist, müssen die Vereine am Ende der Saison darauf achten, dass die eigene Mannschaft nicht zu erfolgreich spielt.

Lumper: „Nicht sportlich, aber kein Verbrechen“

Laut dem Präsidenten des Vorarlberger Fußball-Verbandes, Horst Lumper, ist das zwar nicht sehr sportlich, aber auch kein Verbrechen. Man könne sich als Verein etwa dafür entscheiden, mit einer jüngeren Mannschaft zu spielen. Dadurch sei es möglich, dass sich die Mannschaftsaufstellung verändere. Massiv vorgehen wird der VFV laut dem Präsidenten aber dann, wenn es bewusste Ergebnisabsprachen gibt.

Vorfall am vorletzten Spieltag

Anlassfall der aktuellen Posse war der vorletzte Spieltag in der Vorarlberg. Der sportliche Leiter aus Andelsbuch will das Derby in Bizau gewinnen, aber nur wenn gleichzeitig der Dornbirner SV auch Alberschwende schlägt. Und deshalb hat sich der Andelsbucher beim Dornbirner Kollegen per SMS erkundigt, ob das auch so beim DSV geplant sei.

Auch das ist kein Verbrechen, verursacht aber eine schiefe Optik. Problematisch ist, dass auf die Spiele der Vorarlbergliga bei gleich drei Wettanbietern gesetzt werden kann. Auffälligkeiten beim Wettverhalten seien aber nicht gemeldet worden - weder in diesem Fall noch sonst, sagt Lumper.