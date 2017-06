Ergebnislose Suche nach Person im Rhein

Ergebnislos abgebrochen wurde am Mittwochvormittag eine groß angelegte Suchaktion am Rhein in Fußach. Zeugen hatten am Dienstagabend eine im Wasser treibende Person gemeldet.

Bei der Suchaktion waren unter anderem die Wasserrettung und auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Am Dienstagabend musste die Suche nach Einbruch der Dunkelheit abgebrochen werden.

ORF

Am Mittwoch in der Früh wurde die Suche dann fortgesetzt, brachte nach Angaben der Landespolizeidirektion aber keine Ergebnisse. Es habe zudem von Anfang an keine Hinweise gegeben, um wen es sich bei der gesuchten Person handeln könnte.