Alkoholisierter Mofalenker kollidiert mit Auto

Ein 15-jähriger Mofa-Lenker ist am Montagabend in Lustenau alkoholisiert auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Auto kollidiert. Nur einer von insgesamt drei Verkehrsunfällen mit Kindern und Jugendlichen innerhalb von 24 Stunden.

Der Unfall ereignete sich Montagabend kurz nach 21.00 Uhr in Lustenau. Aus noch unbekannter Ursache war der 15-jährige mit seinem Mofa auf der Reichsstraße in Lustenau auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Auto eines 31-Jährigen zusammengestoßen.

Der Jugendliche wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er war zum Unfallzeitpunkt laut Polizei alkoholisiert.

Mofalenkerin von LKW erfasst

Ein weiterer Unfall mit einer Mofa-Lenkerin ereignete sich am frühen Montagabend in Götzis. Ein 58-jähriger LKW-Lenker wollte von der Montfortstraße L 50 nach links auf die Gemeindestraße Bulitta abbiegen - wo er mit einer 16-jährigen Mofalenkerin kollidierte - die auf der Gegenfahrbahn der L 50 in Richtung Hohenems unterwegs gewesen war.

Die Jugendliche wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt.

Kleinwalsertal: Schüler von Auto erfasst

Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen um kurz nach 7.30 Uhr auf der L 201 in Mittelberg/Kleinwalsertal. Eine 81-jährige Frau war mit ihrem Auto in Richtung Hirschegg unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle Mittelberg-Tobel wollte ein 8-jähriger Schüler gemeinsam mit seinen Geschwistern über die Straße gehen um den einfahrenden Schulbus zu erreichen.

Dabei wurde der 8-jährige Buch vom Auto der Seniorin erfasst und an den Fahrbahnrand geschleuedert. Der Bub wurde mit einem offenen Unterschenkelbruch und Blessuren am Kopf mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Kempten geflogen.