Wirtschaftsbericht mit erfreulichen Zahlen

Das Wirtschaftswachstum hat zuletzt spürbar angezogen. 2016 war Vorarlberg zum ersten Mal seit Jahren wieder Wachstumssieger in Österreich. Der Wirtschaftsbericht von Land und Wirtschaftskammer, der am Dienstag vorgestellt wurde, verweist auf weitere positive Zahlen.

Mit dem Wachstum sinke die Arbeitslosigkeit endlich wieder, sagt Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Laut Prognose der Bank Austria könnte das Wachstum in Vorarlberg auf 2,4 Prozent steigen. Laut Wallner erfolgt das Wachstum im Wesentlichen ökologisch gesund mit verhältnismäßig wenig Verbrauch an Boden in der Grünzone, aber auch mit einem relativ geringen Energieverbrauch. Grund zum Ausruhen gebe es aber keinen, so Wallner. Der Fachkräftemangel bleibe Thema und mit der Digitalisierung stehe eine Revolution ins Haus, auf die man sich vorbereiten müsse.

Vorarlberg bei Kaufkraft an zweiter Stelle

Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser (ÖVP) freut sich über den Optimismus der Vorarlberger Unternehmen. Vorarlberg liege auch bei der Kaufkraft mit 23.206 Euro pro Kopf an zweiter Stelle hinter Niederösterreich und damit deutlich höher als der Bundesdurchschnitt.

Wirtschaftskammer-Direktor Helmut Steurer gibt zu bedenken, dass es etwas schwieriger geworden sei, große Projekte zu verwirklichen. Er warnt vor Strömungen, die man als wirtschaftsfeindlich bezeichnen könnte.