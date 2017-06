Messe Dornbirn hofft 2017 auf schwarze Zahlen

Das abgelaufene Geschäftsjahr war für die Messe Dornbirn laut Wirtschaftspresseagentur besser als erwartet. Im laufenden Jahr will die Messe Dornbirn wieder in die schwarzen Zahlen kommen - ein Jahr früher als geplant.

Das vergangene Geschäftsjahr war ein intensives für die Messe Dornbirn: Es gab acht eigene Messen, 150 diverse Veranstaltungen, rund 400.000 Besucher und 1.600 Aussteller.

2016 deutlich über den Prognosen

Im vergangenen Geschäftsjahr der Messe Dornbirn gab es im operativen Geschäft zwar wieder ein Minus, dieses Minus war aber nur halb so hoch wie erwartet, so die WPA (Wirtschaftspresseagentur). Demnach lagen die Prognosen bei 487.000 Euro, geworden sind es tatsächlich 262.000 Euro. Der Umsatz bleibt mit rund 6,17 Millionen Euro konstant.

Die zwei Gesellschafter Land Vorarlberg und Stadt Dornbirn haben für Tilgungen und Zinsen von Krediten und Investitionen im Vorjahr für die Gebäudeinfrastruktur rund 351.000 Euro an Kapitalzuschüssen gewährt. Vom dritten Gesellschafter Wirtschaftskammer Vorarlberg kam kein Geld.

Tichy-Treiml: Schwarze Zahlen für 2017

Im laufenden Geschäftsjahr 2017 will die Messe Dornbirn mit ihren rund 35 Mitarbeitern in die schwarzen Zahlen kommen - und damit ein Jahr früher als geplant. Nach Angaben von Messe-Geschäftsführerin Sabine Tichy-Treimel wird ein Plus von 349.000 Euro angepeilt. Weil, so Tichy-Treiml, seit die Neubauten fertiggestellt sind könne die Infrastruktur nun voll genutzt werden. Das sei zwischen Herbst 2015 und Frühjahr 2017 wegen der Bauarbeiten nur eingeschränkt möglich gewesen. „Das ist jetzt eine ganz andere Ausgangsbasis. So sind etwa alle zusammenhängenden Flächen überdacht.“

Für 2017 sind neben all den anderen Veranstaltungen sieben Eigenmessen und drei Gastmessen geplant. Dazu gehören „Babywelt“, „Gesund & Wellness“ sowie die Lehrlingsmesse „i“. In den kommenden Jahren soll laut Tichy-Treiml der Schwerpunkt auf den Bereich Gastmessen gelegt werden.

