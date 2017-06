Wanderer mit Hubschrauber gerettet

Ein 44-jähriger Wanderer aus Deutschland ist am Freitag in Wald am Arlberg in Bergnot geraten. Er verstieg sich im felsigen Gelände, traute sich nicht mehr weiter und musste vom Polizeihubschrauber gerettet werden.

Der Deutsche verstieg sich im Radonataltobel in felsigem Gelände, kam nicht mehr weiter und hielt auch den Abstieg auf der zuvor gewählten Route für zu gefährlich. Daraufhin alarmierte er die Rettungskräfte.

Der 44-Jährige musste vom Polizeihubschrauber Libelle per Tau geborgen werden und konnte unverletzt in Sicherheit gebracht werden.

