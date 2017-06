Segelboot im Bodensee auf Grund gelaufen

Am Bodensee im Mündungsbereich der Bregenzer Ach ist am Freitagnachmittag ein Segelboot auf Grund gelaufen. Es musste vom Polizeiboot abgeschleppt werden. Die Seepolizei warnt vor Untiefen und rät zu mehr Achtsamkeit.

Gegen 17:15 Uhr steuerte ein 44-jähriger Mann aus Deutschland sein Segelboot entlang des südlichen Bodenseeufers in westliche Richtung. Auf Höhe des Mündungsbereiches der Bregenzer Ache geriet er in seichtes Gewässer, in welchem das Segelboot schließlich auf Grund lief und manövrierunfähig wurde.

Da der Schiffsführer das Segelboot nicht mehr frei bekommen konnte, alarmierte er die Einsatzkräfte und wurde in weitere Folge durch die Besatzung des Feuerwehrbootes Föhn abgeschleppt.

Polizei

Beschilderung beachten

Die Seepolizei warnt vor Untiefen und empfiehlt, den Mündungsbereich der Bregener Ach großräumig zu umfahren und die Untiefen-Beschilderungen zu beachten (ein roter Kegel mit Spitz nach unten). Bereits Anfang der Saison kam es bei der Achmündung zu einem ähnlichen Vorfall.