Gasbetriebene Fähre bald auf Bodensee

Am deutschen Bodenseeufer sind kürzlich die Weichen für eine neue Generation von Schiffsantrieb gestellt worden: Bis in zwei Jahren soll eine Fähre der Stadtwerke Konstanz mit einem umweltfreundlichen Gasmotor unterwegs sein.

Die Stadtwerke Konstanz und Rolls-Royce Power Systems haben vor wenigen Tagen den Kooperationsvertrag unterzeichnet. Gemeinsam will man ab 2019 eine neue Fähre in den Bodensee stechen lassen, die mit flüssigem Erdgas (LNG = Liquefied Natural Gas) betrieben wird. Dabei wird das Gas in verflüssigter Form angeliefert und dann auf dem Schiff aufbereitet, sagt Norbert Reuter, Geschäftsführer der Stadtwerke Konstanz.

Stadtwerke Konstanz

Rolls-Royce Powersystems entwickelt dafür zwei 8-Zylinder-Gasmotoren, die eine Leistung von jeweils 746 Kilowatt bringen. Der Gasmotor stößt nach Angaben der Entwickler im Vergleich zum Dieselmotor keinen Ruß aus und 90 Prozent weniger Stickoxide. Wichtige Eckdaten, weil die Umweltauflagen in der Binnenschifffahrt immer größer würden. Das laut Angaben des Unternehmens einzige Binnenfahrgastschiff Europas wird zwischen Meersburg und Konstanz verkehren.