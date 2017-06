Fahrrad-Lastenanhänger zum Selberbauen

Das Bregenzer Büro Kairos hat einen Lastenanhänger für das Fahrrad designt - zum Selberbauen. Damit wird das Fahrrad 200 Jahre nach seiner Erfindung zum beinahe vollwertigen Zugfahrzeug. Die ersten Fahrradfrachter sind seit kurzem unterwegs.

Als im Frühjahr 1817 in Deutschland das Laufrad vorgestellt wurde, war noch nicht abzusehen, welchen Siegeszug diese Erfindung antreten würde. Zunächst diente die Urform des Fahrrads der Oberschicht als Spielzeug, ab dem 20. Jahrhundert wurde das Kettenrad zum Massenverkehrsmittel.

ORF

Obwohl das Auto unseren urbanen Lebensraum nach wie vor prägt, erlebt das Fahrrad vor allem in Großstädten eine neue Blütezeit. Auch in Vorarlberg werden 16,3 Prozent der Alltagswege damit zurückgelegt. Zum Auto greift man oft, um größere Lasten zu transportieren. Das könnte sich jetzt aber ändern.

In eineinhalb Stunden zusammengebaut

Das Bregenzer Institut Kairos hat nämlich gemeinsam mit heimischen Designern und Handwerkern einen Lastenanhänger entwickelt - den man selbst zusammenbauen kann. Es sei gelungen, einen sehr leichten Rahmen zu bauen, erläutert Christoph Breuer von Kairos: „Der Anhänger hat nur achteinhalb Kilo, kann 50 Kilo tragen, [ist] sehr leicht verstaubar und voll allwettertauglich.“

Vergangene Woche wurden die ersten Frachter von einer Gruppe Interessierter zusammengebaut. Die Motivation, sich einen Anhänger anzuschaffen, ist unterschiedlich: Der eine ist von zu Hause ausgezogen und hat kein Auto mehr, die andere will auch in kleineren Geschäften im Dorf größer einkaufen. Nach etwa eineinhalb Stunden ist der Anhänger fertig und für die Besitzer ein Stück Freiheit und Unabhängigkeit vom Auto dazugewonnen. Was dem Anhänger jetzt noch fehlt, ist ein klingender Name.