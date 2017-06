„Freude habe ich nicht mit der FPÖ“

Die Bundes-SPÖ hat am Mittwoch ihre Bedingungen für zukünftige Koalitionen beschlossen - und damit die Tür in Richtung FPÖ geöffnet. Für die Vorarlberger SPÖ-Chefin Gabriele Sprickler-Falschlunger ist eine SPÖ-FPÖ-Koalition derzeit nicht vorstellbar.

„Mit der derzeitigen FPÖ nicht, das muss ich ganz klar sagen“, sagte Sprickler-Falschlunger am Donnerstag gegenüber dem ORF Vorarlberg. „Ich war auch immer eine Gegnerin.“ Wenn die FPÖ die Bedingungen der SPÖ aber erfülle, müsse es eine Abstimmung unter den Mitgliedern geben. „Und dann werde ich das akzeptieren. Freude habe ich natürlich nicht mit der FPÖ.“

Sieben Kriterien und sieben Bedingungen

Die SPÖ hatte sich am Mittwoch in Wien auf einen sogenannten Wertekompass - den Kriterienkatalog - und allgemeine Koalitionsbedingungen geeinigt. Der Wertekompass definiert sieben politische Grundprinzipien für die zukünftige politische Zusammenarbeit mit anderen Parteien auf der Bundes-, Landes- und Gemeindeebene. Sie sollen auch vom potenziellen Koalitionspartner mitgetragen werden.

Zu diesen Kriterien gehören etwa Bekenntnisse zur österreichischen Nation, zu Demokratie und Rechtstaatlichkeit, zum Sozial- und Wohlfahrtsstaat, zur EU-Mitgliedschaft Österreichs oder zum Schutz der Menschenrechte. Zudem eröffnet der Wertekompass die Möglichkeit einer Mitgliederabstimmung über Koalitionsvereinbarungen.

Bei den sieben Koalitionsbedingungen handelt es sich hingegen um konkrete politische Maßnahmen, die nach der Nationalratswahl umgesetzt werden sollen, etwa eine Steuersenkung um drei Mrd. Euro für den Faktor Arbeit, 1.500 Euro Mindestlohn oder ein Rechtsanspruch auf Ganztags-Kinderbetreuung.

Schritt in Richtung FPÖ?

Wertekompass und Koalitionsbedingungen machen es theoretisch möglich, eine Koalition mit der FPÖ zu bilden - eine Option, die die Sozialdemokraten in den vergangenen Jahrzehnten kategorisch abgelehnt haben. SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern betonte am Mittwoch aber, man habe damit keinen Schritt in Richtung FPÖ gemacht. Vielmehr liege es jetzt an der FPÖ, darüber zu entscheiden, „ob sie auf das Spielfeld zurückkehrt.“