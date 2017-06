Witwer neuer ÖAAB-Vorsitzender

Der ÖAAB-Vorarlberg hat einen neuen Landesvorsitzenden: Am Dienstagabend übergab Bundesrat Edgar Mayer den Vorsitz an Harald Witer, Bürgermeister von Thüringen. Witer wurde vom Landesvorstand einstimmig gewählt.

„Es ist ein guter Zeitpunkt, die Führung des ÖAAB-Vorarlberg in jüngere Hände zu übergeben", sagte Mayer anlässlich der Übergabe am Dienstagabend. Es sei wichtig, mit viel Elan in die Nationalratswahlen im Herbst zu gehen und für ein gutes Ergebnis der ÖVP zu kämpfen.

Witwer nannte seinerseits die wichtigsten Themen für die kommenden Jahre. Dazu zählte er die Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit einem familienfreundlichen Steuersystem, leistbares Wohnen, ein Mindestlohn von 1.500 Euro und die Abschaffung der kalten Progression.

Witwer: Leistungsgedanke als Kennzeichen

„Mir ist wichtig, dass der Leistungsgedanke bei den Menschen ganz eng mit der ‚Marke‘ Volkspartei verbunden ist“, sagte Witwer. "Und um es klar zu sagen: Ich definiere Leistung vor allem über den Faktor Arbeit!“ Zudem sei es ihm ein persönliches Anliegen, die Orts- und Bezirksgruppen des ÖAAB weiterzuentwickeln.