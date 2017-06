Frontalzusammenstoß wegen Sekundenschlaf

Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw ist es am Montagabend in Koblach gekommen. Ein 50-jähriger Lenker verfiel laut eigenen Angaben in Sekundschlaf und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw eines 18-jährigen Lenkers.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben gegen 18.00 Uhr auf der L59 in Koblach. Nach dem Zusammenprall konnten sich beide Lenker selbstständig aus ihren Fahrzeugen befreien, Passanten kümmerten sich um die Erstversorgung. Die beiden Männer wurden mit leichten bis mittelschweren Verletzungen ins Landeskrankenhaus Hohenems eingeliefert.