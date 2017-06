Tourismus: Familienbetriebe auf dem Vormarsch

In Schwarzenberg hat am Dienstag das Tourismusforum 2017 stattgefunden. Das Treffen stand heuer ganz im Zeichen von Familienbetrieben, die im Tourismus als Erfolgsmodell und Unternehmensform der Zukunft gelten.

Die Herzlichkeit in einem familiär geführten Betrieb fällt auf. Die Gäste suchen diese Umgebung bei der man nicht nur eine Nummer ist, sagt Christian Schützinger, Geschäftsführer von Vorarlberg Tourismus. Familienunternehmen zeichnet aus, dass sie mit dem Standort sehr verwurzelt sind, und damit auch die Geschichte der jeweiligen Region gut kennen und verkörpern können. In Österreich werden 90 Prozent der Unternehmen als Familienbetriebe geführt.

Banken vertrauen Familienbetrieben

Auch bei den Banken als Geldgeber für innovative Betriebe wird viel Vertrauen in die Unternehmensform „Familienbetrieb“ gesetzt, sagt Vorarlbergs Bankensprecher Wilfried Hopfner. Das Bankgeschäft ist ein Geschäft zwischen Menschen. Geschäftspartner aus Familienunternehmen würden die Unternehmen anders führen, und pflegen andere Partnerschaften, auch mit den Banken, erklärt Hopfner.

Familiär geführte Betriebe gelten als Stütz der Wirtschaft. Seit acht Jahren läuft an der Universität in Friedrichshafen darüber ein Studienprojekt, sagt Reinhard Prügl von der Zeppelin Universität in Friedrichshafen. Gerade in der Übergabephase habe sich gezeigt, dass viele Innovationen durchgeführt und erleichtert werden und dass dies vielfach eine große Chance für die Unternehmen darstelle.

Zahlreiche Preise für Vorarlberger Betriebe

Verliehen wurden am Dienstag auch die Preise für die Tourismus-Innovationen 2017. Ein Hauptpreis ging dabei jeweils an den Bodensee-Vorarlberg Tourismus für den mobilen Reiseführer „Jetzt“, an die Stadtmarketing und Tourismus GmbH Feldkirch für den literarischen Begleiter „Paula“, weiters an den Bregenzerwald Tourismus für das Festival FAQ und das Hotel am See in Hard für das Gäste-Naturerlebnis „BirdsClub“. Die zwei Anerkennungspreise erhielten der Montafon Tourismus für ein Internet-Gewinnspiel und Pfeifers Engel in Hard für seine kulinarischen Abende „Vom Hof auf den Teller“.