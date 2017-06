Regelrechter Verkaufsboom bei Pkws

Die Vorarlberger Autohändler erleben derzeit einen regelrechten Verkaufsboom. Nach Angaben der Statistik Austria ist die Zahl der verkauften Pkws im Mai um ein Viertel gestiegen.

Die Zahl der Pkw-Neuzulassungen bewege sich auf einen neuen Rekordwert zu, sagt Manfred Ellensohn, Fachgruppenobmann des Autohandels. Das Plus von 25 Prozent im Monat Mai sei untypisch, generell stelle man aber seit Beginn des Jahres stetig steigende Zulassungszahlen fest.

Gründe seien die gute wirtschaftliche Entwicklung in Vorarlberg, die niedrigen Zinsen, die einen Autokauf begünstigen könnten, und der hohe Bestand an Altfahrzeugen. Mehr als 40.000 Pkw in Vorarlberg seien 15 Jahre oder älter, so Ellensohn.

Weniger Elektrofahrzeuge verkauft

Weiter im Tief bleiben Elektrofahrzeuge. Die Zahl der Neuzulassungen hat sich laut Statistik Austria von Jänner bis Mai im Jahresvergleich um 25 Prozent verringert. Leistung und Reichweite fehlen, sagt Ellensohn. Zudem seien Fragen wie die Entsorgung nicht endgültig geklärt.