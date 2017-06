ÖBB stellt auf neue Ticketautomaten um

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben am Montag in Vorarlberg mit der Umstellung ihrer Ticketautomaten begonnen. Die rund 1.000 Geräte in ganz Österreich erhalten in den kommenden Monaten eine neue Benutzeroberfläche.

Die ÖBB begründen die Modernisierung der Automaten damit, dass die bisherige Automaten-Software seit mittlerweile über 15 Jahren im Einsatz und daher nicht mehr zeitgemäß sei. Die Umstellung, die bundesweit von Westen nach Osten verlaufe, werde in Vorarlberg bis Mitte Juli dauern. Voraussichtlich bis Ende des Jahres sollten dann alle Automaten in ganz Österreich umgestellt sein.

2.000 Tickets bei Test in Feldkirch verkauft

Ende April 2017 ging der Pilotstandort in Feldkirch in Betrieb. Seitdem wurden dort über 2.000 Tickets verkauft. Laut ÖBB wurde das Feedback der Kunden genutzt, um Verbesserungen an den Automaten vorzunehmen. Nun folgen erste Automaten in Bregenz, Dornbirn, Bludenz und Hohenems. Um die Kunden beim Wechsel auf die neue Benutzeroberfläche zu unterstützen, sind speziell geschulte Mitarbeiter der ÖBB an allen größeren Bahnhöfen im Einsatz.