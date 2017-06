Motorrad kracht in Pkw: Sechs Verletzte

Ein schwerer Unfall mit insgesamt sechs Verletzten hat sich am Sonntagabend auf der L200 in Reuthe ereignet. Ein Motorrad krachte mit voller Wucht gegen die Fahrerseite eines Pkws. Eine Person musste noch am Unfallort reanimiert werden.

Eine 73-jährige Autolenkerin wollte kurz vor 18.00 Uhr von einer Forststraße auf die L200 in Reuthe einbiegen. Dabei übersah sie einen 24-jährigen Motorradfahrer, der eine 23-Jährige mitführte. Das Motorrad fuhr mit voller Geschwindigkeit in die Fahrerseite des Pkw.

zurück von weiter

Durch den Aufprall wurden der Motorradfahrer und seine Beifahrerin 35 beziehungsweise 50 Meter durch die Luft geschleudert und blieben schwer verletzt am Straßenrand liegen.

Zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

Auch die vier Insassen des Autos wurden zum Teil schwer verletzt. Eine 82-jährige Mitfahrerin musste noch am Unfallort reanimiert werden und wurde anschließend mit dem Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Die 23-jährige Motorrad-Beifahrerin musste ebenfalls per Hubschrauber ins Krankenhaus nach Friedrichshafen eingeliefert werden. Die Rettung brachte die weiteren Verletzten in die Krankenhäuser Dornbirn und Bregenz. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.