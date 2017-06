Weltcup-Finale: Bargehr/Mähr auf Rang zwei

Das Vorarlberger Segel-Duo David Bargehr und Lukas Mähr hat beim Weltcup-Finale vor Santander in der 470er-Klasse den zweiten Platz belegt. Auch ein Trainingsrückstand konnte die beiden Segel-Asse nicht bremsen.

Es war erst der dritte Regattaeinsatz des Duos seit der Schulteroperation von Steuermann Bargehr. Trotzdem präsentierten sich die Vorarlberger in bester Form: In sämtlichen Wettfahrten rangierten sie am Ende unter dem Top 10. Nach dem dritten Platz im abschließenden Medals Race am Sonntag reichte es dann sogar für Gesamtrang zwei. Der Sieg ging an die Olympia-Dritten Panagiotis Mantis und Pavlos Kagialis aus Griechenland.

Da Pic Rocks

„Wir haben nach wie vor Defizite, sind aber mit sehr viel Leidenschaft und voller Konzentration in die Serie eingestiegen und haben das hohe Niveau bis zum Schluss halten können“, sagte Bargehr im Anschluss. Leistung und Ergebnis sei die Bestätigung für ihre Qualitäten. „Die besseren Nerven haben den Ausschlag gegeben, die Medaille glänzt für uns wie Gold“, so Mähr.

Endstand 470er-Klasse:

1. Panagiotis Mantis/Pavlos Kagialis (GRE) 36 Punkte

2. David Bargehr/Lukas Mähr (AUT) 42

3. Giacomo Ferrari/Giulio Calabro (ITA) 43,6