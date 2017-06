Neue Hotline hilft bei Cyber-Attacken

Unternehmer sind immer häufiger Attacken aus dem Internet ausgesetzt. Deswegen hat die Wirtschaftskammer Vorarlberg gemeinsam mit fünf weitere Kammern jetzt eine Cyber Security Hotline eingerichtet. Sie bietet Erste Hilfe bei Cyber-Attacken.

Die Cyberkriminalität ist auch in Österreich auf dem Vormarsch. Durch die verbrecherischen Attacken aus dem Internet entstehen der österreichischen Wirtschaft jährlich rund 1,6 Mrd. Euro an Kosten. In Vorarlberg ist die Zahl an Internetangriffen von 452 im Jahr 2015 innerhalb eines Jahres um 200 gestiegen.

Um diesem Trend entgegenzuwirken, haben die Wirtschaftskammern Vorarlberg, Steiermark, Burgenland, Kärnten, Oberösterreich und Tirol für ihre Mitglieder eine Cyber Security Hotline eingerichtet. Unter der Telefonnummer 0800 888 133 erhalten Unternehmen kostenlos Erste Hilfe bei Cyberattacken. Darüber hinaus hat die Wirtschaftskammer einen Bereitschaftsdienst von IT-Sicherheitsexperten eingerichtet.

Link: