Rauch aus Wettlokal führt zu Großeinsatz

Großalarm in der Nacht auf Sonntag in Dornbirn: Aus einem Wettlokal in der Moosmahdstraße drang gegen 2.00 Uhr Rauch. Die Feuerwehr rückte mit sieben Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften aus.

Eine Polizeistreife bemerkte den Rauch kurz vor 2.00 Uhr früh und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Bewohner des über dem Wettlokal liegenden Wohnhauses verließen das Gebäude daraufhin, eine Evakuierung erübrigte sich. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. Nach ersten Erkenntnissen schließt die Polizei Brandstiftung aus.