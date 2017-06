Aufs Handy geschaut: 13-Jähriger kracht in Pkw

Sein Mobiltelefon ist einem 13-jährigen Fahrradfahrer am Samstagabend in Lauterach zum Verhängnis geworden. Weil er zu sehr auf das Gerät fixiert war, krachte er mit voller Wucht in einen geparkten Pkw.

Laut Polizeiangabe ereignete sich der Vorfall gegen 19.00 Uhr am Samstagabend auf der Bahnhofsstraße in Lauterach. Der 13-Jährige näherte sich dem abgestellten Pkw von hinten und fuhr mit voller Wucht auf. Der Jugendliche wurde mit leichten Verletzungen ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert.