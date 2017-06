17 Alko-Lenker aus dem Verkehr gezogen

Insgesamt 17 alkoholisierte Fahrzeuglenker hat die Polizei bei Schwerpunktkontrollen am Donnerstag und Freitag aus dem Verkehr gezogen. Neun wurde der Führerschein an Ort und Stelle entzogen.

Zwei Schwerpunktaktionen führte die Vorarlberger Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und in der Nacht von Freitag auf Samstag durch. Der Fokus wurde auf beeinträchtige Fahrzeuglenker gerichtet. Das ernüchternde Ergebnis: 17 Lenker wurden wegen Alkohol am Steuer aufgehalten. Dazu kamen 60 Organstrafverfügungen wegen mangelhafter Gurten-Disziplin und 30 wegen Telefonierens ohne Freisprecheinrichtung.

Die Polizei betonte am Samstag in einer Aussendung, dass dem Themenbereich hohe Bedeutung zukomme. Man müsse auch in Zukunft verstärkt mit Kontrollen rechnen.