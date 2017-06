Offene Jugendarbeit Dornbirn feiert Jubiläum

Die Offene Jugenarbeit Dornbirn hat am Freitag zur 25 Jahr-Feier geladen. Im Resumee betonte Leiter Martin Hagen, dass sich die Akzeptanz des Jugendhauses Vismut und auch dessen Aufgaben wesentlich gewandelt hätten.

Vor 25 Jahren hat die Offene Jugendarbeit in Dornbirn angefangen - mit nur einem Mitarbeiter und recht wenig Akzeptanz in der Bevölkerung. Heute ist das Jugendhaus Vismut längst eine anerkannte Institution, der erste Mitarbeiter Martin Hagen ist inzwischen Leiter. Regelmäßig sind Schulklassen zu Workshops im Haus, und der Schwerpunkt der Betreuung hat sich zum Nachholen von Schulabschlüssen oder Berufsausbildungen verschoben. Neu sollen vor allem in der spezifischen Betreuung von Mädchen neue Akzente gesetzt werden.