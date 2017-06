Jeder fünfte Vorarlberger ist Migrant

Jeder fünfte in Vorarlberg Lebende wurde im Ausland geboren. Das hat eine aktuelle Studie des Österreichischen Integrationsfonds ergeben. Die meisten Zuwanderer kommen aus Deutschland, dicht gefolgt von der Türkei.

In Vorarlberg leben laut der Studie insgesamt knapp 76.300 Menschen mit Migrationshintergrund - 19,9 Prozent der Gesamtbevölkerung. Damit ist Vorarlberg neben Wien das Bundesland mit der höchsten Anzahl an Migranten im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung. Die Studie basiert auf Zahlen aus dem Jahr 2015. Damals zogen mehr als 8.600 Personen nach Vorarlberg, fast die Hälfte davon aus der EU. Zudem wanderten 5.100 Personen aus.

Die meisten Migranten leben im Bezirk Bregenz, die wenigsten in Raum Bludenz. Die Gemeinde Mittelberg im Kleinwalsertal fällt mit einem Migrationsanteil von mehr als 70 Prozent besonders auf.

Ein Viertel mit anderer Umgangssprache

Auffallend ist, dass ein Viertel der Schüler in Vorarlberg eine andere Umgangssprache hat als Deutsch. Besonders hoch ist dieser Anteil laut Studie in der Pflichtschule. Mit einer Arbeitslosenquote von lediglich acht Prozent bei Ausländern liegt Vorarlberg im Bundesländer-Vergleich an zweiter Stelle und damit im Spitzenfeld, genauso wie bei den Geburten.

Die durchschnittliche Zahl an Kindern pro Frau lag 2015 bei 1,6, bei ausländischen Frauen sogar bei 2,2, so viele sonst nirgendwo in Österreich.