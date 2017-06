Beim Bauen an neue Technologien denken

Ob die Photovoltaikanlage am Dach oder der Stromanschluss für das Elektroauto in der Garage - Strom ist der Energieträger der Zukunft. Um als Häuslebauer gerüstet zu sein, sollte bereits beim Bauen an technologische Entwicklungen gedacht werden, so Experten.

Expertentagung Im Montforthaus in Feldkirch haben am Donnerstag Energieexperten über die Rolle des Stroms beim Bauen diskutiert.

Beim Bauen heißt es, sich nichts zu verbauen, sagt Thomas Rhomberg von i+R Schertler. Bei Neubauten sollten Räume für Batterien, Halterungen für Photovoltaikanlagen, Leerverrohrungen oder Ladestationen für Elektrofahrzeuge vorgesehen werden.

ORF

Batterien spielen in Zukunft eine Rolle

Zum Teil sind die benötigten Geräte in der Anschaffung noch zu teuer oder technisch nicht ausgereift. So fallen die Preise für Speicherbatterien monatlich um ein Prozent, sagt Wilhelm Schlader vom Energieinstitut Vorarlberg. Batterien werden künftig wichtig für die Speicherung von Stromüberschüssen aus der eigenen Photovoltaikanlage sein.

Energiemanagement für Kunden

In Zukunft gelte es, vermehrt Kunden zu helfen, ihr eigenes Energiemanagement zu optimieren, sagt Gerhard Günther von der illwerke vkw Gruppe. Die Geräte dafür regeln dann, wie viel Strom aus oder ins Netzt fließt und wie viel gespeichert werden kann.