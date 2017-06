Kuh-Attacken: Richtiges Verhalten kann schützen

Jedes Jahr werden in Vorarlberg einige Wanderer von Kühen und Stieren auf den Weidewiesen angegriffen und zum Teil schwer verletzt. Viele Attacken würden sich durch richtiges Verhalten der Wanderer aber vermeiden lassen.

Mit Sicherheitstipps in einem Folder will der Alpenverein Wanderer auf die Gefahren mit Kühen aufmerksam machen. Aufklärung und Bewusstseinsbildung sollen größere Unfälle verhindert, denn eine Trennung von Wanderern und Weidevieh sei vielerorts nicht möglich, so der Alpenverein. Vielmehr sei es ratsam, einen möglichst großen Abstand zu den Rindern zu halten.

Tipps im Umgang mit Hunden und Kühen

Besonders gefährlich kann es werden, wenn ein Hund dabei ist. Durch ihn könnten sich die Rinder bedroht fühlen. Attackiert das Weidevieh Hund und Besitzer, sollte der Hund von der Leine gelassen werden, damit er davon laufen und auch das Herrchen sich in Sicherheit bringen kann.

ORF

Und generell gilt: Jungtiere weder streicheln noch füttern. Mutterkühe haben einen enorm großen Beschützerinstinkt und verteidigen sofort die Kälber.

