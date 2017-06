Wolfurter Dance Academy nimmt an WM teil

Tänzer und Tänzerinnen der Dance Academy Wolfurt haben sich für den Dance World Cup 2017 in Offenburg in Deutschland qualifiziert. Über 12.000 Tänzerinnen aus 47 Ländern nehmen an den Bewerben teil.

Beim Austrian Dance Cup 2017 Anfang April in Bad Ischl konnten die Tänerzinnen der Dance Academy mit sieben Tänzen für die Weltmeisterschaft qualifizieren.

Die Weltmeisterschaft findet vom 23.6. bis 1.7.2017 in Offenburg in Deutschland statt. Der Wettbewerb zählt somit zur weltgrößten „all genre dance competition“ für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Die Gruppen tanzen in verschiedenen Kategorien wie zum Beispiel Ballett, Muscial, Step oder Folklore.

Die Dance Academy ist ein Teil der Musikschule am Hofsteig in Wolfurt.