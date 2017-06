Dämpfer für Modellregion - Wallner in der Kritik

Die geplante Modellregion für die Gemeinsame Schule in Vorarlberg bekommt durch den künftigen ÖVP-Chef Sebastian Kurz einen Dämpfer. Nun steht auch Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) in der Kritik. Er als Fürsprecher der Modellregion hätte an Macht verloren, so die Vorarlberger SPÖ-Chefin, Gabi Spricker-Falschlunger.

In Vorarlberg hat Wallner die Modellregion zur Chefsache gemacht und sich persönlich für sie eingesetzt. Nachdem nun der Rückhalt in Sachen Modellregion aus der Bundes-ÖVP fehlt, gibt es scharfe Kritik aus der Opposition. Kurz habe die Macht in der ÖVP übernommen. Jetzt müsse Wallner zur Kenntnis nehmen, dass er eigentlich nichts mehr zu sagen hätte, sagte Spricker-Falschlunger.

Landeshauptmann Wallner hat bislang gegenüber dem ORF Vorarlberg keine Stellungnahme abgegeben.

Zweidrittelmehrheit im Nationalrat nötig

Ganz Vorarlberg soll eine Modellregion für die Gemeinsame Schule der Zehn- bis 14-Jährigen werden. Das hat der Landtag vor zwei Jahren einstimmig beschlossen. Allerdings gibt es eine entscheidende Hürde: der Nationalrat muss der Einrichtung der Modellregion mit Zweidrittelmehrheit zustimmen.

Die Hoffnungen darauf haben mit dem gestrigen ZIB2-Interview des künftigen ÖVP-Chefs Sebastian Kurz einen empfindlichen Dämpfer erhalten. Für Kurz seien die FPÖ-Forderungen nach zusätzlichen Deutschklassen vorstellbar, im Gegensatz zum Wunsch der Grünen nach mehr Möglichkeiten für die Gesamtschule.

Walser: „Wir hatten bereits eine Einigung“

Anders sieht das der Nationalratsabgeordnete Harald Walser (Grüne). Es hätte bereits am Donnerstag eine Einigung mit dem Wissenschaftsminister Harald Mahrer (ÖVP) gegeben. Mit ihm sei, so Walser, auch die Möglichkeit einer Modellregion in Vorarlberg vereinbart. Davon wollte Kurz im ZIB2-Interview nichts wissen. Walser will jedenfalls weiterhin auf die Einigung pochen.

