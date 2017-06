Exhibitionist entblößte sich vor Kindern

Ein Exhibitionist hat am Mittwochabend laut Polizei Kinder in Bregenz belästigt. Der Mann soll sich vor zwei Mädchen entblößt und dann onaniert haben. Dann setzte er seine Tour fort und machte dasselbe vor drei Kindern auf einem Spielplatz in Vorkloster.

Der Mann ging gegen 18.00 Uhr beim Bahnhof Bregenz über das Rondell in Richtung Festspielhaus. Dort entblößte er sich vor zwei 14-jährigen Mädchen und fing an zu onanieren. Als die beiden Mädchen wegliefen, flüchtete auch der Täter.

Onanierte vor spielenden Kindern

Kurze Zeit später, um 20.45 Uhr, hielt sich vermutlich derselbe Mann in Bregenz-Vorkloster auf einem Spielplatz an der Strabonstraße 26 auf. Dort setzte er sich auf eine Parkbank und onanierte vor drei dort spielenden Kindern (10, 11 und 12 Jahre alt). Als die Kinder wegrannten, flüchtete der Täter wieder.

Täterbeschreibung

Der Täter wird beschrieben als 20- bis 30-jähriger Mann, dünn, 180 cm groß, schwarze Haare und dunkler Teint. Der Mann trug eine grüne Oberbekleidung, dunkle Hose und schwarze Schuhe. Die Polizeiinspektion Bregenz bittet um Hinweise, Tel. +43 (0) 59 133 8120.