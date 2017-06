Kurioser Unfall: Spatz flog in fahrendes Auto

Ein kurioser Unfall hat sich am Mittwochabend in Ermenswil in der benachbarten Schweiz ereignet. Ein Spatz flog durch ein offenes Fenster ins fahrende Auto. Der Lenker prallte daraufhin gegen eine Palette mit Steinen.

Der 26-jährige Autofahrer gab gegenüber der Polizei an, dass gegen 21.30 Uhr ein Spatz durch das geöffnete Fenster auf der Fahrerseite ins Auto geflogen sei. Der Vogel sei gegen seinen Hals geflogen, daraufhin sei er erschrocken und von der Straße abgekommen.

Das Auto prallte gegen eine Palette mit Verbundsteinen. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.