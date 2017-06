Gebrüder Weiss baut Zentrale in Tschechien aus

Das Lauteracher Speditionsunternehmen Gebrüder Weiss baut seinen tschechischen Hauptsitz in Jenec bei Prag aus. Um 5 Millionen Euro verdoppelt das Unternehmen dort bis Herbst seine Umschlagkapazitäten auf 18.000 Quadratmeter.

Die Erweiterung sei notwendig gewesen, „da wir buchstäblich keinen Platz mehr hatten“, so das Unternehmen am Donnerstag in einer Presseaussendung. Besonders im Bereich Gefahrgut sei die Nachfrage stark gestiegen.

Jenec ist einer von insgesamt sieben tschechischen Standorten des Transportunternehmens aus Österreich. Markteintritt in Tschechien war 1992. Im Jahr 2016 setzte der Spediteur in Tschechien mit 340 Beschäftigten rund 62 Millionen Euro um.

International hat die Gebrüder Weiss Speditionsgruppe rund 6.500 Mitarbeiter. Mit 150 firmeneigenen Standorten wurden 2016 rund 1,36 Milliarden Euro Umsatz gemacht.

