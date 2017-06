Küchenbrand: Topf auf Herd vergessen

Ein Topf mit heißem Fett hat am Mittwochabend zu einem Küchenbrand in Nenzing geführt. Die 51-jährige Bewohnerin hatte den Topf vergessen, das Feuer breitete sich in der gesamten Küche aus.

Die Feuerwehr Nenzing, die mit fünf Fahrzeugen und 28 Mann im Einsatz war, konnte das Feuer gegen 20.40 Uhr rasch löschen. Da sich niemand im Haus befunden hatte, gab es keine Verletzten.

Polizei

Link: