Immobilienpreise steigen langsamer an

Die Preise für Immobilien sind in Vorarlberg weiter sehr hoch. Nach Angaben der Wirtschaftskammer habe sich der Preisanstieg aber verlangsamt. Bei gewissen gebrauchten Wohnungen gebe es sogar einen Rückgang.

Bei den gebrauchten Eigentumswohnungen in Vorarlberg gebe es im Schnitt einen Rückgang, heißt es von Seiten der Wirtschaftskammer. Lokal könnten die Preise aber weiter steigen, etwa in Bregenz mit einem Plus von 4,6 Prozent. Rund vier Prozent habe man in der Landeshauptstadt im Vorjahr auch für neue Wohnungen bezahlt.

Bauland nach wie vor gefragt

Weiterhin sehr gefragt ist in Vorarlberg Bauland. Im Vorjahr sind laut Wirtschaftskammer die Grundstücke um mehr als sieben Prozent teurer geworden, österreichweit habe der Anstieg 3,5 Prozent betragen. Am teuersten seien in Vorarlberg auch Einfamilienhäuser. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis liege bei knapp 2.600 Euro.

Links: