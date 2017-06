Großinvestition in Bahnhofsareal Feldkirch

Rundun den Bahnhof Feldkirch bleibt in den kommenden vier Jahren kein Stein auf dem anderen. Das Bahnhofs-Viertel wird um 60 Mio. Euro neu gestaltet. Wohnhäuser und Tiefgarage sind geplant.

Das Bahnhofsareal in Feldkirch wird komplett umgestaltet. Die Stadt und die ÖBB haben zwei Grundstücke in der Größe von 15.000 Quadratmeter verkauft. An das Immobilien-Unternehmen Future Bauart aus Lochau. Jetzt wurde einen Nutzungsplan entwickelt.

Fünf neue Gebäude werden errichtet. Zwei davon sind 33 Meter hoch und haben elf Stockwerke. So entstehen neue 160 Wohnungen, Büros, ein Hotel und Gastronomie. Die Kosten liegen bei 60 Millionen Euro. Dazu kommt eine Tiefgarage mit zwei Ebenen. Bahnhofsareal und Altstadt sollen jetzt verbunden werden, so Bürgermeister Wilfried Berchtold (ÖVP).

Baustart im Jahr 2018

Auch architektonisch soll die BahnhofCity Feldkirch das Viertel aufwerten, sagt Christian Tabernigg vom Architektenbüro Baumschlager Eberle, das maßgeblich am Plan beteiligt ist. Durch die Neugestaltung soll der Bahnhof zur Mobilitätsdrehscheibe und die öffentlichen Verkehrsmittel attraktiver werden. Der Baustart soll bereits im kommenden Jahr erfolgen. Die Bauzeit beträgt rund drei Jahre.