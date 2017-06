Topscorer Nikola Dovedan verlässt Altach

Der SCR Altach verliert einen seiner Topscorer: Angreifer Nikola Dovedan wechselt zum deutschen Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Erst vergangenen Sommer war der 22-Jährige von LASK Linz nach Altach gekommen.

Dovedan hat vergangene Saison zehn Tore erzielt und acht weitere Tore vorbereitet. Damit war er nach Angaben des Vereins an 18 von 46 Saisontreffern beteiligt. Erst Mitte Mai hatte Altach die Kaufoption gezogen und den 22-jährigen frühere ÖFB-U21-Teamspieler bis 2019 verpflichtet. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten die beiden Clubs Stillschweigen.

„Ich habe in Altach sehr viel Spielzeit bekommen und konnte mich über die Saison hinweg sehr gut entwickeln. Jetzt wartet auf mich der nächste Schritt, den ich unbedingt machen möchte“, so Dovedan am Mittwoch in einer Aussendung. Bei Heidenheim unterschrieb er einen Vertrag bis 2021.