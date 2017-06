NEOS fixiert Pointner-Nachfolge

Der Nachfolger für Martina Pointner, Landtagsabgeordnete von NEOS, steht fest. Der Feldkircher Betriebswirt Daniel Matt übernimmt ihren Platz im Landtag. Pointner zieht sich aus beruflichen Gründen zurück.

Der 41-jährige Matt war bei der Landtagswahl im Herbst 2014 Dritter auf der NEOS-Liste, verpasste den Einzug in den Landtag also nur knapp. Er freue ich auf die Herausforderung, so Matt am Mittwoch in einer Aussendung: „Ich werde alles daransetzen, ihre großartige Arbeit fortzusetzen und mit großem Elan und frischem Wind dafür zu sorgen, unseren Ansprüchen an bürgernahe Politik gerecht zu werden.“

NEOS Vorarlberg

Pointner hatte vergangene Woche ihren Rückzug aus der Landespolitik bekanntgegeben. Sie wolle „eine einmalige Chance in meinem angestammten Beruf im Bereich der Kommunikation und Redaktion“ nutzen, so Pointner. Sie soll zukünftig u.a. die Kommunikationsagenden der neuen Liechtensteiner Privatklinik Medicnova übernehmen. Die Bereichssprecherin für Bildung, Soziales, Integration, Landwirtschaft und Tierschutz wird noch bis August im Landtag vertreten sein.