Mit Kreissäge Zeigefinger abgetrennt

Ein 18-jähriger Lehrling ist am Dienstagvormittag bei einem Arbeitsunfall in Hirschau schwer verletzt worden. Er geriet mit der linken Hand in eine Kreissäge. Dabei wurde ihm der Zeigefinger abgetrennt.

Laut Polizei war der 18-Jährige gegen 11.00 Uhr damit beschäftigt, mit einer Tischkreissäge Holzkeile zuzuschneiden. Dabei geriet er aus unbekannter Ursache mit der Hand in das Sägeblatt. Der junge Mann wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit dem Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.