„Lange Nacht der Kirchen“ mit 58 Gotteshäusern

Am 9. Juni findet österreichweit wieder die „Lange Nacht der Kirchen“ statt. Auch in Vorarlberg öffnen zahlreiche Gotteshäuser ihre Tore - mit teilweise sehr originellen Programmpunkten.

Österreichweit nehmen 700 Kirchen an der Aktion teil, 3.000 Stunden Programm werden geboten. In Vorarlberg locken die Gotteshäuser etwa mit Kinderkirchen, Kinderfahrzeugsegnungen, Kino oder Konzerten. Besonders originell: In Feldkirch-Altenstadt veranstaltet die Bergrettung ein Kirchturmklettern.

Katholische Kirche Vorarlberg

Insgesamt nehmen 58 Kirchen in Vorarlberg teil - ein neuer Rekord. Projektleiter Markus Hofer bricht vor allem für die abgelegenen Dörfer eine Lanze. In Gurtis, Laterns oder Röns gebe es großartige Programme, an solchen Orten könne man „sicher was Besonderes erleben.“ Zum ersten Mal mit dabei ist übrigens das Kleinwalsertal.

Die Kirchen öffnen um 18.00 Uhr, geöffnet sind sie bis Mitternacht. Der Eintritt ist kostenlos. Und: Man kann laut Hofer kommen, wann immer man will. Klassische Beginnzeiten gibt es nämlich nicht.

