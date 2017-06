Einbrecher von Bewohnerin ertappt

Ein Einbrecher ist am Donnerstagvormittag dabei erwischt worden, als er versuchte, in ein Einfamilienhaus in Lochau einzubrechen. Eine Bewohnerin sah den Mann und alarmierte die Polizei. Eine örtliche Fahndung verlief negativ.

Laut Informationen der Polizei schlug der Unbekannte eine Scheibe des Wohnhauses in Lochau ein. Kurz darauf wurde er von einer Hausbewohnerin gesehen. Der Mann flüchtete, die Frau alarmierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete örtliche Fahndung, die auch vom Polizeihubschrauber Libelle unterstützt wurde, verlief negativ. Die Polizeiinspektion Lochau geht jetzt Hinweisen aus der Bevölkerung nach.