Pfingsten: 41 Verletzte im Straßenverkehr

Zu Pfingsten sind 41 Menschen bei Unfällen auf Vorarlbergs Straßen verletzt worden. Die Zahl der Verletzten verdoppelte sich gegenüber dem Vorjahr. Laut Polizei lag es am guten Wetter.

Die Polizei meldete zu Pfingsten 31 Unfälle mit 41 Verletzten. Darunter auch mehrere Jugendliche, die in schwere Fahrrad- oder Motorrad-Unfälle verwickelt waren. Dass sich die Zahlen im Vergleich zum Pfingstwochenende 2016 verdoppelt haben, lag auch am Wetter, so Rudolf Salzgeber, Leiter der Verkehrspolizei Vorarlberg.

Zu schnell und betrunken

Auch die Zahl der Geschwindigkeitsübertretungen stieg im Vergleich zum Vorjahr leicht an. Heuer wurden 2.766 Schnellfahrer geblitzt. Außerdem wurden 14 betrunkene Autofahrer angehalten und angezeigt. Acht Lenkern wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.

Auch österreichweit gab es heuer mehr Unfälle und Verletzte als im Vorjahr. Vier Personen sind auf Österreichs Straßen ums Leben gekommen. Das ist, so wie in den Jahren 2013 und 2016, der niedrigste Wert seit Einführung der Statistik.